, nella semifinale di ritorno di Europa League persa contro il Siviglia e che ha permesso agli andalusi di sfidare la Roma nell’atto finale di Budapest,: gli scenari e tutte le vicende che stanno coinvolgendo la Juventus extra campo, complice anche la possibilità di non disputare alcuna coppa europea nella prossima stagione, stanno facendo ragionare l’ex Arsenal su un futuro distante da Torino, con la Premier in prima fila a rilanciare le sue ambizioni ed a regalargli un ultimo grande contratto da professionista – il suo attuale accordo con la Juve è in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 -.Ma se da un lato ci sono delle riflessioni ipotetiche, si può ragionare sulle certe dichiarazioni che il polacco ha rilasciato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Siviglia: “Questo è stato un anno particolare. Se io faccio tante parate non é un buon segnale per la nostra prestazione, rimane una grande delusione.. Avrei preferito una partita senza voto in pagella e passare il turno". Segnali di un’insoddisfazione che sta maturando.Perché il club torinese è abituato a vincere, non a partecipare., un successo che una big di Premier può ancora regalargli. Ma se il futuro può essere distante dal capoluogo piemontese, quali sono i profili ricercati dai bianconeri per il futuro?che, giorno dopo giorno, ha lavorato sempre più, crescendo e dimostrandosi sempre presente quando chiamato in causa per sostituire Szczesny. Sempre pronto e disponibile, l’ex Genoa ha – a più riprese – dimostrato di meritarsi una maglia da titolare, non accontentandosi del ruolo di secondo., in primis, estremo classe 2000, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese, che sta disputando un campionato di altissimo livello, dimostrandosi di meritare palcoscenici importanti. Ma non solo: Carnesecchi ha già ben specificato che il suo sogno è proprio di giocare con la maglia bianconera addosso: “Certo che essere accostati alla Juve fa piacere, è qualcosa che sogni sin da bambino. Però io appartengo all'Atalanta e dovrò parlare con loro, sono a completa disposizione”.- Dichiarazioni che avranno sicuramente fatto piacere alla dirigenza bianconera, alla ricerca di un profilo giovane per il futuro tra i pali della società bianconera, specialmente se realmente l’era di Szczesny con la maglia della Juventus rischia di finire nel corso del prossimo mercato estivo., pronto al definitivo salto in una big ed a coronare quel sogno cullato sin da bambino. Ma oltre a superare la concorrenza dell’Inter,, visto anche l’addio di Sportiello – direzione Milan - e l’indecisione sul futuro di Musso., altro portiere azzurro – classe ‘96 - che sta aspettando la chiamata di un grande club per compiere il definitivo salto di qualità. Il livello della stagione disputata è sotto gli occhi di tutti, specialmente dell’Inter – anche qui in prima fila, complice anche gli ottimi rapporti con il club toscano e con l'entourage del giocatore – che vuole correre ai ripari nel caso in cui Handanovic non restasse in nerazzurro e si concretizzassero delle ricche offerte da parte della Premier per Onana – leggasi Manchester United, Chelsea e Newcastle -.