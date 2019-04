Luca Coccolo, difensore della Juve Under 23 parla al sito ufficiale del club della prima stagione della squadra B bianconera: ​"Siamo un bel gruppo, unito. La differenza con la Primavera è nella caratteristica del campionato: la Serie C è tosta, fisica, ed è la prima differenza che si nota; una differenza che ho già notato nelle mie esperienze con altre squadre in queste categorie. Il progetto è importante per la formazione e la crescita dei ragazzi, perché si può giocare con continuità, migliorando più in fretta. Credo che la nostra crescita si veda: adesso vogliamo riscattare a Pisa l’ultima sconfitta di campionato".



OPPORTUNITA' - "Quando mi è stato comunicato che avrei giocato nella Under 23 sono stato felice e ho capito che sarebbe stata una grande esperienza: un’occasione da non perdere. E’ stato bello anche ritrovare compagni con cui avevamo condiviso emozioni e anni belli in Primavera. Settore giovanile? L'ho attraversato dai Pulcini alla Primavera, è qualcosa che mi ha fatto crescere tantissimo, mi ha fatto vivere esperienze magnifiche".