Juve Under 23-Gozzano 0-1

Marcatori: 44′ Bukva

Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo (73′ Oliveira Rosa), Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Peeters (65′ Fagioli); Zanimacchia (65′ Han), Beltrame (56′ Rafia), Olivieri (73′ Frederiksen); Mota Carvalho. All. Pecchia. A disp. Nocchi, Siano, Mulè, Clemenza, Frabotta

Gozzano (5-4-1): Crespi; Zucchetti, Emiliano, Tordini (80′ Rizzo), Ugge, Vono (55′ Bruzzaniti); Tomaselli (55′ Spina), Guitto, Rolle (80′ Gemelli), Fedato; Bukva (71′ Pozzebon). All. Sassarini. A disp. Fiory, Samba, Salvestroni, Rabuffi, Palazzolo, Fasolo, Secondo

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna

Ammoniti: Tordini, Rizzo