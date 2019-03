Sabato 23 marzo la Under 23 scende in campo al Moccagatta, per la sfida contro la Pro Vercelli. Fischio d'inizio alle 14.30.



Ecco i convocati per la partita, tra i quali non figurano Kastanos, Olivieri, Zanandrea, Matheus Pereira, Di Pardo, Del Prete e Busti:



1 Del Favero

2 Andersson

3 Masciangelo

5 Muratore

6 Toure

7 Mokulu

9 Bunino

11 Mavididi

13 Alcibiade

16 Nicolussi Caviglia

17 Zanimacchia

19 Morelli

20 Beruatto

21 Fernandes

23 Parodi

24 Coccolo

25 Pozzebon

27 Boloca

29 Frederiksen

30 Nocchi

35 Morrone

40 Loria

46 Oliveira Rosa