La Juventus Under 23 si è qualificata per la finale di Coppa Italia di Serie C battendo 4-0 la Feralpisalò nel match di ritorno giocato al Moccagatta di Alessandria e ribaltando il 2-0 subito all'andata. ​ Gara aperta da Marchi dopo appena 14'; nella ripresa Zanimacchia appena entrato lascia partire una perla su punizione per il raddoppio bianconero. I tempi regolamentari terminano sul 2-0, ma anche ai supplementari c'è solo una squadra in campo: prima il 3-0 firmato ancora da Zanimacchia per la doppietta personale, poi il poker di Rafia. In finale sfideranno la vincente di Catania-Ternana che domani giocano la sfida di ritorno. All'andata si sono imposti gli umbri per 2-0.