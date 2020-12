La Juventus Under 23 è attesa domani, 2 dicembre, dalla seconda trasferta consecutiva: dopo l'Olbia, la Pergolettese, per il recupero dell’11a giornata del Campionato di Serie C. Di seguito i 22 giocatori convocati da Mister Zauli per l'incontro del Voltini, con fischio d'inizio alle 15:00.



I convocati:



1 Nocchi

2 Rosa

3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

10 Fagioli

11 Brighenti

13 Alcibiade

15 Capellini

17 Felix Correia

18 Di Pardo

20 Leone

22 Bucosse

26 Barbieri

27 Del Sole

29 Mosti

30 Garofani

33 Delli Carri

34 Wesley