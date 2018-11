Il club bianconero non è abituato certo alle sconfitte, ma nemmeno vuole affossare per questo motivo un progetto in cui crede, anzi è alla ricerca di soluzioni per una volta definitiva e decisiva. Sì, perchè l'Under 23 è qualcosa in cui credere, su cui investire nel lungo periodo: la Juve si è battuta per avere le cosiddette "squadre B" e ora non ha intenzione di rinunciarci.