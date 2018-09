Matheus Pereira, talento della Juventus Under 23, parla dopo la doppietta segnata al Cuneo che ha aiutato i ragazzi di Zironelli a vincere la prima partita della stagione con il risultato di 4-0: "E' una vittoria importante per me e per la squadra", dichiara il brasiliano in sala stampa. "Era importante vincere dopo le negative partite scorse. Questa è andata come volevamo e proveremo a migliorare per le prossime".



DA LUNEDI' A OGGI - "Abbiamo lavorato tanto, cercando di fare del nostro meglio per migliorare, sempre a testa alta".



AGNELLI - "Ci ha dato tranquillità, ci ha detto che siamo una squadra importante, è il primo anno che c'è questa nuova Juve e dobbiamo fare il massimo".



TOURNEE' CON ALLEGRI - "Tutti mi hanno dato tanto negli Stati Uniti, in particolare Alex Sandro, mi ha aiutato tanto. Anche Cancelo e Chiellini".



RAMPA DI LANCIO - "E' un campionato utile per tutti, è importante fare bene e vincere sempre. Sono tranquillo, mi alleno con la prima squadra e voglio fare bene".