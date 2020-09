Domani, lunedì 28 settembre, riparte il campionato della Juve Under 23 in Serie C. I bianconeri, che quest'anno hanno cambiato guida tecnica scegliendo Lamberto Zauli per la panchina scenderanno in campo domani, lunedì 28 settembre, in casa contro la Pro Sesto, nella prima partita di campionato. La gara (calcio d'inizio alle 20.45) che si giocherà al Moccagatta di Alessandria sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.