JUVENTUS UNDER 23-PRO VERCELLI 3-0 (38' Bunino, 43' Zanimacchia, 94' Toure)



JUVENTUS UNDER 23 (4-3-1-2): Del Favero; Morelli, Alcibiade, Coccolo, Beruatto (85' Masciangelo); Toure, Muratore, Nicolussi Caviglia; Zanimacchia (66' Andersson); Mavididi (66' Mokulu), Bunino (76' Fernandes). A disp. Nocchi, Loria, Andersson, Masciangelo, Mokulu, Fernandes, Parodi, Pozzebon, Boloca, Frederiksen, Morrone, Oliveira Rosa. All. Zironelli.

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Nobile; Berra, Milesi, Crescenzi (71' Crescenzi), Mammarella; Sangiorgi, Bellemo (55' Comi); M. Gatto (71' Grillo), Emmanuello (46' Gatto), Germano; Morra. A disp. Moschin, Rovei, Comi, Gatto, Rosso, Schiavon, Grillo, Volpe, Auriletto, Iezzi, Foglia, Gerbi. All. Grieco.

NOTE: ammoniti Alcibiade (J), Morelli (J), Mammarella (P), Del Favero (J)