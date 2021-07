"Continua il mercato della Juventus Under23 che, dopo aver ufficializzato i prestiti di Zanimacchia e Vrioni, prosegue le operazioni di rinnovamento della rosa in vista della prossima stagione.



Ufficializzati oggi i movimenti in uscita con il Pisa, che vedono protagonisti Idrissa Toure e Pietro Beruatto.



IDRISSA TOURE



Il centrocampista nato a Berlino si trasferisce in toscana a titolo definitivo dopo 70 presenze e 4 gol con la maglia bianconera. Arrivato a Torino nel 2019, il classe ’98 ha contribuito alla vittoria della storica Coppa Italia di Serie C, prima di passare in prestito al Vitesse nella scorsa stagione.



PIETRO BERUATTO



Trasferimento al Pisa con la formula del prestito invece per Pietro Beruatto. Il terzino classe ‘98, cresciuto nel settore giovanile bianconero (vincitore, tra l’altro, del Torneo di Viareggio nel 2016), lascia l’Under 23 dopo 58 presenze, 2 reti e una Coppa Italia di Serie C nel palmarès. Anche per lui nella scorsa stagione un’esperienza in prestito, con la maglia del Vicenza.



Ad entrambi vanno i nostri auguri per il futuro".



