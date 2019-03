Luca Zanimacchia, difensore della Juventus Under 23, ha concesso un'intervista a Tuttosport. "Non prenoto le ferie, pensiamo ai playoff", le parole del giovane centrale: al momento la seconda squadra bianconera viaggia a sole cinque lunghezze dalla zona retrocessione ed è ferma al quindicesimo posto in classifica. Allo stesso tempo, però, i ragazzi di Zironelli sono ad appena sette punti dal Pontedera, decimo in classifica e nell'ultimo posto disponibile per volare appunto alla fase successiva. Lo stesso Zanimacchia parla inoltre del suo passato poco fortunato. "Avevo 16 anni e giocavo negli Allievi del Varese: facevo poco, ho avuto momenti davvero difficili. Oggi mi alleno con Ronaldo tutte le volte e mi dico 'cavoli, è davvero CR7!'".