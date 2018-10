Mauro Zironelli, allenatore della Juventus Under 23, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro l'Arezzo, come riportato da un comunicato sul sito bianconero: "E’ stata una partita che a tratti sembrava un match di boxe, con due pugili che facevano a gara a chi stava in piedi più a lungo. Ma credo che sia stato un match divertente. Venivamo da una partita incolore in Sardegna, quindi questa prestazione è importante ed è un bel passo avanti. Abbiamo alti e bassi, ma oggi si è vista la miglior mezz’ora della nostra stagione".