Questi sono giorni importanti per il presente e il futuro di Paulo Dybala. Domani è in agenda l'incontro tra il suo agente Jorge Antun e i dirigenti della Juventus. All'ordine del giorno c'è la trattativa per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino, in scadenza a giugno. Il club bianconero ha cambiato i piani dopo gli incontri di inizio stagione: a gennaio è stato fatto un grandissimo investimento per Vlahovic e ora non è più nei programmi offrire all'ex Palermo 10 milioni di euro netti per i prossimi 5 anni. L'idea è quella di proporre un triennale fino al 2025 alle stesse cifre attuali: circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.



Intanto la Joya è al lavoro per recuperare dall'ennesimo problema muscolare. L'obiettivo è quello di tornare a disposizione di Allegri per il ritorno col Villarreal, previsto allo Stadium tra una settimana esatta: il 16 marzo. La Juventus è rimasta l'unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League dopo l'eliminazione di ieri sera a Liverpool dell'Inter, già al lavoro per cercare di convincere Dybala a lasciare Torino per trasferirsi a Milano a parametro zero. Ora la palla passa all'argentino, pronto ad ascoltare l'offerta bianconera per poi decidere il proprio futuro.