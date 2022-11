Poteva andare decisamente peggio alla Juve in sede di sorteggio per gli spareggi di Europa League. L'urna di Nyon ha regalato il Nantes, club che riporta alla memoria quella magica cavalcata in Champions del 1996. Ma che soprattutto rappresentava una delle migliori scelte possibili in questa fase, per quanto la storia recente abbia insegnato alla Juve di non potersi rilassare dopo un sorteggio fortunato. Già, perché il Nantes è una squadra in difficoltà, anche se in Europa League ha ottenuto il secondo posto in un girone vinto dal Friburgo, con il Qarabag sorpassato proprio all'ultimo turno grazie alla vittoria dei francesi sul campo dell'Olympiakos. È in campionato però che i limiti del Nantes stanno venendo fuori, la zona retrocessione è distante appena un punto e l'obiettivo unico resta quello di invertire la rotta nell'anno nuovo.



LA STELLA – La stella dovrebbe essere Ludovic Blas, trequartista classe '97 che in questa stagione ha saputo esaltarsi soprattutto in Europa League salvo poi riscontrare a sua volta qualche difficoltà di troppo in campionato. In porta poi c'è quel Lafont vecchia conoscenza del campionato italiano tra i pali della Fiorentina e che negli anni non ha ancora raccolto quanto promesso da enfant prodige del calcio francese.



LA FORMAZIONE TIPO – Che sia 4-2-3-1 o 4-3-3 cambia poco a seconda di avversari e momento della partita. Questa la formazione schierata nell'ultimo turno di campionato contro lo Stade de Reims: Lafont; Centonze, Castelletto, Pallois, Merlin; Chirivella, Girotto; Bias, Sissoko, Simon; Mostafa Mohamed.