Serata di Champions League per Juventus e Roma. Decisiva, perché sia gli uomini di Allegri sia quelli di Di Francesco hanno buone chance di accedere agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Serve un punto alla Juve, contro il Valencia, per chiudere la pratica (ma non quella per il primo posto), la Roma paradossalmente può qualificarsi alla fase a eliminazione diretta con qualsiasi risultato, sconfitta compresa, in caso di mancata vittoria del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen (la classifica del gruppo G recita Real Madrid e Roma 9, Cska Mosca 4 e Viktoria Plzen 1).



Juventus-Valencia ore 21 (Sky Sport Arena)



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.



Valencia (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Dhiakaby, Gayà; Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes; Santi Mina, Rodrigo.





Roma-Real Madrid ore 21 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252)



Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.



Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Ceballos, Kroos; Isco; Bale, Benzema.