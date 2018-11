Dopo la vittoria contro la Spal, la Juventus è tornata subito ad allenarsi. Il gruppo, come si legge sul sito ufficiale bianconero, si è ritrovato questa mattina al JTC per riprendere il lavoro, all’antivigilia dell’importante impegno europeo di martedì, alle 21, contro il Valencia. Il menu di oggi: recupero e scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri sera, seduta in campo per il resto del gruppo, e appuntamento a domani per tutti. La Juve si allenerà al JTC alle 16.45, dopodichè la conferenza dei bianconeri, all’Allianz Stadium, è in programma per le 19.30. Anche il Valencia si allenerà a Torino, allo stadio, alle 19: prima, alle 18.15, è fissata la conferenza degli spagnoli.