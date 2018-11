Una "partita veloce e spigolosa", così La Gazzetta dello Sport definisce Juve-Valencia. Ma Collum tiene bene, soprattutto nella gestione dei cartellini, tutti motivati iniziando proprio da Bentancur. I due presunti rigori? Non ci sono. A partire dall'episodio con Pjanic - caduto in area con Kondogbia - e proseguendo con il fallo di Coquelin su Bonucci. La spinta del francese è "leggerissima", dunque non da penalty. Sul gol annullato al Valencia non ci sono dubbi: Diakhaby tocca con il braccio. Bravo l'arbitro a notarlo.