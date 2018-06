Sono 3, al momento, i giocatori della Juventus con maggiori probabilità di lasciare Torino, al fine di permettere al club bianconero di mettere da parte un bel tesoretto per il mercato in entrata. Secondo La Stampa, infatti,, in modo da puntare all'assalto al cartellino di Milinkovic-Savic della Lazio, che potrebbe essersi un po' svalutato dopo il flop mondiale della Serbia.