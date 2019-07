Due partite in una: all’interno di quella generale del calciomercato se ne svolge un’altra, più serrata, che tiene in scacco una squadra e crea un certo fastidio ad un’altra. La squadra sotto scacco è l’ Inter, quella con un certo fastidio la Juventus. Protagonisti, o meglio coprotagonisti (contano, e molto, anche i loro rispettivi procuratori) due centravanti, entrambi argentini: Icardi e Higuain. Entrambi, dopo differenti vicende, hanno deciso d’ingaggiare un braccio di ferro con le rispettive società, dicendo loro : “Io di qui non mi muovo, a meno che…”.