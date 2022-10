Giorno di vigilia in casa Juventus, che domani sera gioca contro gli israeliani del Maccabi Haifa in Champions League. Nell'allenamento di questa mattina alla Continassa di Torino in campo non si è visto l'attaccante polacco Milik, che ha lavorato in palestra.







Alle ore 15 è in programma la conferenza stampa dell'allenatore Allegri. Dopo le sconfitte con PSG e Benfica, i bianconeri sono obbligati a vincere per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale.