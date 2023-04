Lanon ha scelta: sbancare San Siro è l'unica opzione per conquistare la finale di. I bianconeri si presentano alla semifinale di ritorno con l'ambizione di conquistare la prima delle due finali indicate dal dg Scanavino, prima del Napoli, come obiettivo da affiancare al secondo posto in campionato. Di fronte c'è l'e l'atmosfera è già incandescente. Per la rivalità storica insita nel confronto, ma anche per i fatti dell'andata (1-1 con i nerazzurri allo Stadium) che hanno alimentato ulteriormente la tensione: gli insulti razzisti aautore del rigore decisivo, la squalifica all'attaccante belga poi cancellata dalla grazia del presidente della Federcalcio Gravina, le scene da Far West del finale con maxi rissa e squalifica per- Martedì di vigilia per i bianconeri, al lavoro per gli ultimi accorgimenti. In mattinata l'allenamento di rifinitura, poiper presentare la sfida con i nerazzurri.- La Juve non potrà contare sullo squalificato(tre giornate di stop, una per la diffida e due per la rissa finale) e ha due giocatori diffidati e dunque a rischio squalifica per l'eventuale finale:- Nel frattempo cominciano ad arrivare le prime indicazioni sulla formazione con cui Allegri schiererà la Juve a San Siro.prenderà il posto di Szczesny tra i pali, la coppiaè pronta tornare dal 1', così come a centrocamposembra destinato ad affiancare, mentreoccuperà la corsia destra, orfana dello squalificato Cuadrado. Ballottaggio sulla fascia opposta, con Chiesa che prova a insidiareper una maglia da titolare. In difesa certononostante il rischio giallo e rientra anchesi giocano l'ultimo posto.