Il giorno dopo la vittoria contro lo Spezia, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma sabato alle 15. Oltre al nuovo acquisto, Leandro Paredes, che ha svolto il primo allenamento, tornerà a disposizione di Allegri Leonardo Bonucci, assente nelle ultime tre gare.



IL COMUNICATO - "Il giorno dopo la vittoria con lo Spezia all’Allianz Stadium, la Juve è tornata subito al lavoro: alle porte c’è già la trasferta di Firenze, che per i bianconeri inizierà domani.



Al Franchi, sabato pomeriggio contro i viola, arbitrerà Doveri, assistito da Alassio e Tegoni, quarto ufficiale Ayroldi, VAR Aureliano, AVAR Mondin.



Oggi, come sempre in un dopo gara, squadra al lavoro con doppio programma: scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo (Esercitazioni sul possesso palla e per la costruzione della manovra in situazione di pressing) per il resto del gruppo, con la prima seduta in bianconero per Leandro Paredes e il ritorno in campo per un allenamento completo per Leonardo Bonucci.



Domani alle 14 è in programma la conferenza stampa di Mister Allegri (live su Juventus Tv) all’Allianz Stadium, e poi la partenza per Firenze."