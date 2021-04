Mikkel Damsgaard ha stupito tutti. Il talento classe 2000 ha impressionato con la maglia della Samp e Ranieri sta spingendo forte con lui. E' uno dei giocatori più interessanti in casa blucerchiata, soprattutto in chiave mercato: ci sono Juve e Inter su di lui. Ma la Samp ha le idee chiare: non vorrebbe venderlo prima del 2022, trattenendolo a Genova per un altro anno in modo da aumentarne il valore.