Daniele Rugani, difensore della Juventus, in bianconero è chiuso da Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral. Per questo motivo, come scrive il Corriere di Torino, il giocatore, in estate, può partire. Sul classe ’94 ci sono Napoli, Roma e, ora, anche il Milan, alla ricerca di un centrale di difesa da affiancare a Romagnoli.