Ci pensa Mino. Come spesso accade, anche questa volta è il fattore Raiola a infiammare il mercato della Juve. Archiviata la pratica Moise Kean, per cui manca solo l'annuncio finale, il club bianconero sta per concludere un'altra operazione: il nome nuovo è quello di Mohamed Ihattaren. Talento marocchino di nazionalità olandese del Psv Eindhoven, in scadenza di contratto e attualmente fuori rosa, può arrivare a Torino al termine di un affare da circa 5-6 milioni. Trattativa già in fase avanzata, non è esclusa la fumata bianca in tempi molto rapidi, aspettando di capire se poi Ihattaren possa unirsi subito al gruppo di Max Allegri o essere girato in prestito. Ore calde, il colpo a sorpresa della Juve può davvero diventare Ihattaren.