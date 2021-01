Non può non esserlo. Arturo Vidal è stato uno dei protagonisti del ciclo vincente bianconero, con Antonio Conte in panchina. Quel tecnico che lo ha rivoluto a tutti i costi. Lo ha richiesto e, alla fine, lo ha ottenuto.Proprio così.: la Juve aveva appena annunciato Andrea Pirlo come nuovo allenatore. E Vidal mandò segnali chiari: voleva tornare, essere seguito dal suo ex compagno di squadra. Di più: un membro del suo entourage al quotidiano La Cuarta lo esplicitò chiaramente: “Conte lo ha chiamato varie volte per provare a convincerlo, ma ciò che più attira Vidal è tornare alla Juve. Da un lato c'è la possibilità di giocare con Cristiano e provare a vincere la Champions, dall'altra tornerebbe a casa, dove tutti lo conoscono”.Ma, alla fine, Vidal è andato all’Inter (dove sta rendendo al di sotto delle aspettative) e non è tornato alla Juve. Il motivo?. Per diversi motivi: l’età, Arturo non è più giovanissimo; poi i ritorni, che non sempre lasciano ricordi positivi come la prima volta; ultimo ma forse più importante, bizze fuori dal campo e piccoli dissidi che avevano accompagnato la cessione al Bayern Monaco. Il club è stato inflessibile.Un caso, quello di Vidal, particolare.che tanto voleva tornare. Proverà a vendicarsi domani.