Il futuro di Paulo Dybala è sulla bocca di tutti in questo momento. L'attaccante argentino va in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono neanche proposte per il rinnovo de La Joya che può anche partire in caso di offerta da oltre 100 milioni di euro per i bianconeri. Intanto la Juve manda un messaggio sui social, il gol segnato da Dybala un anno fa nell'amichevole contro la Triestina: "Dybala fa cose da Dybala" scrive il club bianconero sui social. Come dire: "Ecco di cosa è capace". E Dybala ce l'ha la Juve, mica gli altri...