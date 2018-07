E' arrivato il giorno dialla: visite mediche per il difensore classe '94, ultima formalità prima di cominciare a indossare ufficialmente la bianconera. Acquistato dalla Vecchia Signora a gennaio 2017 per 15 milioni di euro più 6 di bonus, Caldara è rimasto in prestito fino al 30 giugno 2018 all', che si è anche assicurata un premio di valorizzazione da 4 milioni:in favore dei bergamaschi, dopo 18 mesi di attesa ora la Juve è pronta ad abbracciare il suo nuovo difensore.