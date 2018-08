Non c'è soltanto la Juventus di Massimiliano Allegri al lavoro della prossima stagione. La squadra Under 17 di Francesco Pedone ha affrontato oggi la formazione Juniores del Bra a Vinovo, con una netta vittoria per 8-0. A segno vanno Sterrantino, Sekulov, Pittavino, Poppa, H'Maidat e Da Graca, autore di una splendida tripletta. La partita si è svolta con tre tempi da 30 minuti e tutti i giocatori in rosa hanno potuto prendere parte al match. Lo riporta GiovaniBianconeri.it.