Quella tranon è mai una partita come le altre. Sicuramente non lo è per Dusan, che dal popolo viola è ancora considerato un traditore proprio per aver scelto nel gennaio 2022 di unirsi ai "nemici" bianconeri come del resto avevano già fatto non molto tempo prima l'amico Federico Chiesa e, in un passato meno recente, il grande Roberto Baggio. Proverà ad essere protagonista, dunque, il bomber serbo, che però a oggi non è nemmeno sicuro di poter indossare una maglia da titolare allo stadio "Artemio Franchi", considerando che è rimasto ai margini per quattro turni di fila prima della sfida di sabato scorso contro il Verona, in cui è subentrato a gara in corso risultando però appannato, a tratti quasi indolente.- I prossimi giorni di lavoro alla Continassa, quindi, saranno decisivi per Massimilianoper osservarlo da vicino e verificarne le condizioni...