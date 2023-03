La Juventus potrebbe considerare l’idea di cedere Dusan Vlahovic. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri non escluderebbero tale eventualità, specie se fosse il centravanti a chiedere di partire, come accaduto in passato per de Ligt.



“Se le big inglesi o il Bayern si presentassero davvero alla Continassa con un’offerta irrinunciabile per Dusan Vlahovic? Difficilmente i bianconeri potrebbero evitare un “De Ligt bis”, a maggior ragione se DV9 spingesse per l’addio come successo nel caso dell’olandese. Oltre a riscattare Arek Milik dal Marsiglia – prezzo già fissato in 7 milioni più bonus – potrebbe tornare di moda Gianluca Scamacca, trattato a più riprese ai tempi del Sassuolo. Alla fine il 24enne azzurro, che rispetto a Vlahovic ha soltanto un anno in più, si è trasferito al West Ham. La cose, però, non stanno andando benissimo in Inghilterra. Scamacca si sarebbe aspettato di giocare di più (in campionato è reduce da 4 panchine consecutive, tra Premier e coppe 1342’ e 8 gol). Ma soprattutto gli Hammers sono terz’ultimi in classifica, in piena zona retrocessione. Di questo passo, l’ex Sassuolo potrebbe lasciare Londra in saldo. Magari anche in prestito”.