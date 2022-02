Con il gol all’esordio (in assoluto) in Champions League contro il Villarreal, dopo appena 33 secondi dal fischio d’inizio, Dusan Vlahovic è entrato nella storia della Juventus. Il serbo, all’età di ventidue anni, è il primo bianconero a segnare il gol più veloce nella competizione europea, al suo debutto. L’attaccante, inoltre, è il secondo più giovane dopo Del Piero che ha segnato il suo primo gol in Champions con la maglia della Juve all’età di 20 anni.



Nella gallery, in ordine cronologico, i big juventini che hanno segnato all'esordio in Champions: