, diviso tra una rincorsa ad un piazzamento Champions complicato dall'ultimo ko con la Lazio e dall'esito dei procedimenti sportivi in essere nei confronti della società e dagli obiettivi Europa League e Coppa Italia ancora a portata di mano.fatto ad oggi da pochissime certezze e tante incognite da risolvere: da Vlahovic a Kean, passando per Milik e Di Maria e i giovani Soulé e Kaio Jorge.- Impossibile in queste settimane distogliere per troppo tempo lo sguardo dalle prestazioni e dagli stati d'animo che accompagnano: brillante ed efficace sottoporta con la sua Serbia (3 reti nelle ultime due partite di qualificazione agli Europei) quanto impreciso e poco sereno in maglia bianconera, con la quale l'ultimo acuto è datato 16 marzo - rete al Friburgo in Europa League - e in campionato addirittura 7 febbraio, con la doppietta firmata contro la Salernitana.A dispetto di un rendimento non altezza degli oltre 70 milioni di euro versati poco più di un anno fa nelle casse della Fiorentina, VlahovicPer un Vlahovic peraltro in condizioni fisiche non perfette , scalpita in cerca di una maglia da titolare- magari a partire dal primo atto dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona -e corrispondere all'Olympique Marsiglia i famosi 7 milioni di euro più bonus (2) - spalmati su tre esercizi - per acquisire a titolo definitivo l'attaccante polacco. Che, infortuni a parte, ha offerto sin qui un rendimento all'altezza per essere un'alternativa ai titolari (8 gol in 29 gare stagionali) e che a queste condizioni economiche viene visto come un'occasione da non farsi sfuggire.uscito a sua volta con qualche acciacco dalla partita dell'Olimpico contro la Lazio, ma ormai candidatosi in questo 2023 a uomo di coppa (4 gol in 3 partite) eIl campione rosarino ha mandato segnali di apertura alla dirigenza bianconera di fronte alla prospettiva di rinnovare per un'altra stagione il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.- Sorride Allegri, che nelle ultime settimane sta ottenendo segnali di risveglio anche dache, eccezion fatta per l'espulsione subita contro la Roma per il colpo proibito a Mancini,- decisivi quelli contro Spezia ed Hellas Verona -. Dopo essere scattato l'obbligo di riscatto a 28 milioni di euro per riacquistare il classe 2000 dall'Everton, la Vecchia Signora si trova di fronte al bivio se investire sul ragazzo anche per le stagioni a venire o se prendere in considerazioni quelle manifestazioni di interesse che dall'estero sono giunte pure nelle scorse giornate. Diversi i dubbi da risolvere, come quelli circa la scelta migliore da fare per valorizzare il talento di giovani e potenziali campioni come l'argentino(discorso che non vale ovviamente per l'ex Santos, reduce da un grave infortunio) e che a giugno valuteranno tutte le ipotesi per il loro prosieguo di carriera.