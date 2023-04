È questo il dato che emerge dopo che la FIGC, nei giorni scorsi, ha pubblicato i dati legati ai versamenti agli agenti per il 2022, con cifre record per le società del massimo campionato. Come scrive Calcio e Finanza,e capaci di superare il primato dei 193,3 milioni pagati nel corso della stagione 2016.In testa alla classifica per il 2022 c’è la Juventus,Queste cinque big hanno versato da sole 117,5 milioni ai procuratori, ovverosia il 57% della cifra complessiva. Allargando il quadro, dal 2015 (anno in cui la FIGC ha iniziato a pubblicare i resoconti dei pagamenti),il 21% di questa cifra legata solo alla Juventus (270,3 milioni), con Inter (12,1% per 156 milioni) e Roma (11,7% per 150,2 milioni) a seguire, mentre il Milan ha un impatto sotto il 10% (9,2% per 119 milioni) così come il Napoli e la Fiorentina (73 milioni per 5,6%). Dopo di loro l'Atalanta (52 milioni per 4,02%), Sampdoria (46,5 milioni per 4,02%), Torino (42,5 milioni per 3,28%) e Sassuolo (41 milioni per 3,16%).Una cifra di tutto rispetto soprattutto se parametrata ai ricavi che le società di Serie A producono. In particolare, dal 2015 il fatturato netto (senza ovverosia considerare le plusvalenze) dei club del massimo campionato è stato pari a 18,4 miliardi di euro, valore che sale a 22,9 miliardi aggiungendo anche le plusvalenze. Soldi che in parte sono finiti poi nelle tasche dei procuratori: