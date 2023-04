Stamane la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, in vista del match di giovedì contro lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Le cattive notizie per Massimiliano Allegri arrivano da Dusan Vlahovic, che non si è allenato sul campo a causa di un problema alla caviglia derivante da un pestone preso durante il match con la Lazio di sabato sera all'Olimpico. Oltre all'attaccante serbo, non ha preso parte alla seduta insieme ai compagni anche Mattia De Sciglio, già fuori dai convocati per la gara persa con la Lazio. Sia Vlahovic che De Sciglio hanno effettuato una seduta di recupero in palestra.



POGBA, BONUCCI E GLI ALTRI - Le buone notizie invece arrivano da Leonardo Bonucci e Paul Pogba: sia il difensore che il centrocampista si sono allenati con il gruppo. Per quanto riguarda il resto della rosa a disposizione di Allegri, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado, dopo aver iniziato la seduta con i compagni, hanno proseguito a parte, lontano dal gruppo, correndo in solitaria su un altro campo per poi concludere in palestra. Seduta parziale anche per Angel Di Maria e Alex Sandro.



JUVE-SPORTING - Juventus-Sporting Lisbona si giocherà giovedì alle 21 all'Allianz Stadium, con diretta televisiva su Sky, Dazn e TV8.