Nella sessione di allenamento odierna alla Continassa, il centro sportivo della Juventus, Federico Chiesa e Manuel Locatelli hanno partecipato parzialmente agli allenamenti di gruppo. Entrambi i giocatori, pur avendo riportato fastidi, sembrano in via di recupero e sono stati coinvolti nelle attività con i compagni. Totalmente in gruppo invece il secondo portiere Mattia Perin.



OCCHI SU VLAHOVIC - D'altra parte, Dusan Vlahovic ha svolto una sessione differenziata a causa di un colpo al piede sinistro. Tuttavia, c'è ottimismo riguardo al suo rapido ritorno alle normali attività di squadra, previsto per la sessione di allenamento di domani mattina. A pochi giorni dalla Roma, Allegri sta gestendo con attenzione le condizioni fisiche dei suoi giocatori chiave, con l'obiettivo di assicurare una rosa in forma e pronta per affrontare le sfide imminenti: previsto per domani un allenamento mattutino.