Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla Serie A dopo un 2018 da urlo, soprattutto per i bianconeri, e ha dato un voto al percorso fatto fin qui dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco la pagella del quotidiano:



"Juventus: 9 - Tra il 18 e il 22 aprile passarono giorni in cui la Juve pensò di aver perso il campionato. Aveva pareggiato a Crotone di mercoledì e perso in casa col Napoli la domenica. Era con un solo punto di vantaggio, fuori dalla Champions e un cattivo morale sulle spalle. È stato l’unico vero momento difficile di tutto il 2018. Lo risolse il Napoli perdendo tre a zero a Firenze la volta dopo. Di questa stagione è inutile parlare: record di qualunque cosa".