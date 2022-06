. Ma questa resta una priorità ben chiara nell'agenda della dirigenza bianconera. Che ha una corsia ancora troppo affollata prima di affondare il colpo. C'èche entra nell'ultimo anno di contratto, la Juve lo cederebbe molto volentieri anche a fronte di un'offerta appena sufficiente per evitare una minusvalenza risparmiando così il costo di un super ingaggio (6 milioni netti), ma per il momento il brasiliano non ha dato alcuna apertura all'ipotesi di un addio anticipato rispetto al termine naturale del contratto. C'è Lucache dopo aver avuto la sua occasione nella stagione appena conclusa sembra disposto a cambiare aria: su di lui anche la Roma, che prima deve a sua volta fare spazio magari cedendo Matias Vina. E poi c'è pure Mattia, che ha rinnovato al ribasso (triennale da 1,5 milioni netti rispetto al precedente ingaggio da 2,7 milioni) e continuerà a svolgere il ruolo di backup fidato per Max Allegri sia a destra che a sinistra.- Sempre attuale l'ipotesi Emerson, usato sicuro che non scalda però particolarmente il cuore. Se Destinyè già al centro di un'asta internazionale che l'Udinese vorrebbe far durare anche altri dodici mesi, nei prossimi giorni Giovanni Bia incontrerà di nuovo anche Federico Cherubini per parlare di quell'Andreaora molto vicino all'Inter:. Passi decisi sono già stati compiuti, l'ultimo tentativo dei bianconeri era ancora però distante dalle richiesta, poco più di 10 milioni bonus inclusi. Si lavora, si tratta. Ma prima la Juve deve comunque fare spazio.