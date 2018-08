Oggi si parte per Londra, ma le ragazze hanno lavorato tutta la settimana! #JuventusWomen Weekly! pic.twitter.com/r1k79MRyce — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 4 agosto 2018

Lì l'attendono le amichevoli di lusso contro, giusto antipasto in vista degli impegni di Champions League della prossima stagione. Intanto, i social bianconeri fanno il riassunto della settimana bianconera, con le ragazze di Rita Guarino in campo a Vinovo per allenarsi. Ecco le immagini in un bellissimo video: