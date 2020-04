La calciatrice della Juve Lisa Boattin svela il suo sogno: ​"Ho un sogno che vorrei realizzare - dichiara a Sky Sport -. visto che da poco è uscita la notizia della finale di Champions League nel 2022 all'Allianz Stadium, perché non sognare in grande? Vorrei poter arrivare e giocare la finale nel nostro stadio. Sono in una società nella quale è permesso sognare e quindi perché non sognare in grande?"