Nella partita contro il Milan vinta 4-0, che consente alla Juventus Women di mettere praticamente le mani sullo scudetto femminile, Barbara Bonansea ha aperto le marcature per poi uscire dal campo nel secondo tempo tenendosi la coscia sinistra. Queste le sue parole nel postpartita a Sky Sport: "Bella partita, dura e faticosa. Siamo partite bene e fare due gol nel primo tempo ci ha agevolato il lavoro. Loro sono state toste, noi brave a difenderci. E ora festeggiamo. Per lo scudetto non è finita: mancano diverse partite, anche scontri diretti. Noi teniamo alta la guardia e cerchiamo di portare a termine il lavoro come stiamo facendo per adesso. Ormai ci siamo abituate a giocare partite difficili, quindi oggi eravamo tranquille e abbiamo avuto l'approccio giusto.".