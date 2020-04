Barbara Bonansea volontaria per donare mascherine nel torinese. "Come promesso, oggi abbiamo cominciato a distribuire le 60 mila mascherine che un gruppo di imprenditori cinesi ha donato alla fondazione La Stampa, Specchio dei tempi.Abbiamo portato le prime 10 mila all'associazione Angi Italia, per la comunità italo-cinese. Poi ne abbiamo consegnate migliaia a Casa Santa Luisa (foto 3) e ad Acmos (foto 4), che insieme a noi assistono tutto l'anno i senzatetto e le famiglie dei quartieri più poveri della città. Forza Torino".⠀