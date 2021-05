Martina Rosucci, a JTV, ha commentato il percorso di sole vittorie della Juve Women in campionato: "Coronamento di qualcosa di inimmaginabile. Abbiamo vinto tutte le partite, è una roba impressionante, non è scontato e lo dimostra che grandi squadre abbiano perso punti anche contro squadre più deboli. Massima concentrazione in ogni gara, come una finale. Non sono stupita, ma sono veramente orgogliosa".