La centrocampista bianconera Valentina Cernoia commenta così la vittoria della Juventus Women sul Milan ai microfoni de ilBiancoNero.com: "Ci siamo lasciate alle spalle il pareggio contro il Mozzanica quando siamo uscite dallo spogliatoio. Avevamo motivazioni altissime per la partita contro il Milan, ci eravamo preparate bene studiando l'avversario. Fiorentina e Milan? Sono entrambe squadre tignose, difficili da affrontare. Le rossonere hanno indubbiamente un attacco pericoloso. Dobbiamo ancora incontrare le viola, è tutto aperto per il campionato. L'aggressività che abbiamo portato in campo dal primo minuto ha fatto la differenza, abbiamo puntato sul pressing alto e questo ci ha premiato. Bonansea? Barbara è in uno stato di forma incredibile, ogni pallone che parte dai suoi piedi è insidioso. Ma oggi tutto il reparto di attacco ha lavorato bene".