Valentina Cernoia, giocatrice della Juventus Women, ha parlato in un'intervista a Tuttosport: "Rientro e alte aspettative? Sì, ma che fatica. Non ero sicuramente al top, anche se lo staff mi ha portata al 100% di quella che poteva essere la mia condizione. La squadra aveva bisogno di un innesto importante: dovevo essere pronta lì a martellare, per rimanere davanti. Mi sono giocata anche i 120’ di Novara, ma è stata dura veramente".



MILAN - "Serviva una svolta dopo 3-0 preso dal Milan, abbiamo trovato la giusta consapevolezza quando abbiamo risposto sul campo con la Fiorentina, Siamo diventate più determinate, più ciniche, più squadra. Non a caso ci troviamo lì davanti. Abbiamo la concretezza che ci rimproveravano di non avere a inizio stagione. E il bel gioco ci porta a segnare di più".



DATI - "Migliore difesa (5 gol presi) e migliore attacco (47)? Quando ho vinto è successo perché ho subito meno gol. Abbiamo la difesa della Nazionale, non è un caso... Ma segniamo anche in tante, senza dare punti di riferimento, e le nostre punte adesso fanno male".



ALUKO - "Veniva dal Chelsea, da un campionato completamente diverso. Ha avuto bisogno di entrare nei meccanismi, oggi vediamo tutto il suo valore. È completa, una che cura i dettagli anche quando sta poco bene. Come tutte le attaccanti spende meno in energie in fase di costruzione o movimento, però quando deve puntare forte la porta, lo fa".



ROMA - "È un passaggio importante in un campionato che sarà tiratissimo con Milan e Fiorentina. Non dobbiamo distrarci perché non sarà la Roma battuta 4-0 all’andata. Sono giovani, sono cresciute, sono diventate solide e hanno trovato continuità. Un bel gruppo. Sarà difficile, come sarà difficile con il Mozzanica, che ci ha fatto perdere due punti per strada. Sarà la settimana fondamentale per arrivare il 17 febbraio al Milan, mi pesano ancora quei tre gol presi in saccoccia. Quindi la Fiorentina, di nuovo in casa, e poi avanti. Fino alle fine".



GIOVANI - "Prendo come spunto Asia (Bragonzi, 17 anni, ndr). Con il Tavagnacco è entrata, si è fatta trovare pronta, grande prestazione e supergol. Vengono ad allenarsi in prima squadra con ragazze che sono state chiamate qui per vincere. È uno stimolo, come uno stimolo sono la J sul petto e le azzurre in bianconero. Se vuoi fare il loro cammino, deve esserci un salto di qualità. Allora scatta l’emulazione".



ITALIA - "Rispondo Mondiale. Non so neanche che cosa voglia dire, l’Italia è tra le migliori del mondo. Ma sono ben consapevole che, per arrivare lì, devo far bene qui. Non vorrei passare per polemica, ma quando ci siamo qualificate è stato tutti bellissimo per una settimana, poi più nessuno ha saputo niente. Un po’ mi scoccia, è stata un’impresa storica, non dimentichiamocene".