L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro, che quest'anno ha sostituito Rita Guarino sulla panchina bianconera, ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione ufficiale come nuovo allenatore della squadra femminile della Juve. Un dream team in Italia, a cui serve solo il definitivo salto di qualità in Europa.

