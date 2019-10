Come comunicato dalla FIGC-Sezione Calcio Femminile, ci sono state due variazioni per le prossime sfide di campionato per la Juventus Women. Le ragazze di Guarino, infatti, posticipano di un giorno gli incontri con Milan e Roma, che si disputeranno a novembre. Contro i rossoneri, la Juventus scenderà quindi in campo domenica 17, alle 12.30, per il match valevole per la sesta di campionato. La gara successiva, quella prevista contro i giallorossi, si giocherà sempre di domenica, ma il 24, anch'essa alle 12.30.