La @JuventusFCWomen festeggia il secondo scudetto consecutivo





Lo ammette una provata ma sorridente Rita Guarino, che nella conferenza post Verona, celebra il secondo scudetto della storia della Juve, il secondo scudetto consecutivo in due anni dalla creazione della storia, e anche il secondo personale.Ma non è il tempo di parlare di Ronaldo e compagni, ora l'attenzione è solo per le ragazze del calcio, bianconero e non solo. Sì, perché dal loro ingresso nel calcio femminile, lo dice la cronaca, molto è cambiato: programmazione, impegno e voglia di abbattere alcune barriere, tra professionismo e sessismo., con la Fiorentina (vincente 2-1 oggi) che ha chiuso a -1 in classifica dalle bianconere e il Milan (battuto oggi 2-1) a -5, ma con tutte e tre le squadre che sono arrivate agli ultimi 90' a giocarsi il tutto per tutto. L'epilogo perfetto, in termini di entusiamo e partecipazione (non tanto di un risultato che farà piacere solo alla squadra vincente), di un campionato ricco di emozioni. Su tutte lo sbarco del calcio femminile negli stadi maschili: prima la Dacia Arena,Bonansea, Girelli, Gama, Galli e la sfortunata (ora infortunata) Salvai, poi Rosucci, Aluko e Pedersen - "il migliore acquisto a stagione in corso", dice Guarino. Queste solo alcune, le principali, protagoniste di una giornata che le bianconere stanno festeggiando con grandissimo entusiamo. Tra tifosi in trasferta, amici e anche familiari.