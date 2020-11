Per la Juventus inizia la Coppa Italia 2020-21. Dopo il doppio rinvio della sfida col Pomigliano, che ancora non si sa quando si potrà disputare, le bianconere domenica alle 14.30 faranno visita alla Pink Bari per la seconda gara del girone E (la prima ha visto pareggiare 1-1 Pomigliano e Pink Bari).